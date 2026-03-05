festa della donna al centro sms

L’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, l’Associazione Le Piagge Convivo organizzerà un evento al Centro SMS di Pisa. L’appuntamento inizierà alle 18:30 e sarà dedicato a due figure femminili. La serata mira a celebrare questa ricorrenza attraverso un momento di incontro e riflessione. L’evento si svolgerà nel rispetto delle modalità organizzative previste per l’occasione.

Pisa 5 marzo 2026- L'8 marzo è la Festa della Donna e l ’Associazione Le Piagge Convivo celebrerà l’evento a partire dalle 18,30 presso il Centro SMS, dedicato a due figure femminili. Grazia Deledda, la prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1926, è stata una scrittrice che ha lasciato un segno importante nella letteratura italiana. Le sue opere sono conosciute per la loro profondità e la loro capacità di raccontare la vita delle donne e di quelle sarde in particolare. La seconda figura femminile che sarà celebrata è la Signora Maria Letizia Gaudenz i,80 anni di orgini romane e nostra concittadina, sara’ la testimonial della Festa della Donna per impegno generosità dedizione verso le persone in difficolta e specialmente verso le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

