Festa a Napoli per Sal Da Vinci arriva la risposta a chi lo critica | VIDEO

A Napoli si è svolta una festa in occasione della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con la canzone

Senza citare direttamente Aldo Cazzullo, invita i fan a non alimentare le polemiche: "Pensiamo alla musica e alla bella gente di questa terra" "Non rispondete alle provocazioni". Sal Da Vinci interviene sulle polemiche nate attorno alla sua canzone "Per sempre sì", vincitrice del Festival di Sanremo 2026. Il cantante ha parlato durante la festa organizzata oggi pomeriggio a Napoli. "Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po' strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d'amore. Se poi l'amore è una cosa violenta allora forse siamo nel mondo sbagliato", ha detto rivolgendosi ai presenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sal Da Vinci torna a Napoli: festa grande alla Torretta. A chi lo critica: “Provocazioni, non rispondiamo”Il cantante napoletano ha voluto festeggiare la vittoria del Festival di Sanremo tra le gente del quartiere di Napoli nel quale è cresciuto, la...

Bufera Sal Da Vinci, arriva la risposta di Cazzullo dopo le critiche: “Amo Napoli, ma…”Continuano le polemiche intorno alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo successive alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti e contenuti su Festa a Napoli per Sal Da Vinci arriva....

Temi più discussi: Sal Da Vinci rinvia i festeggiamenti a Napoli: il pensiero per il piccolo Domenico; Sal Da Vinci, Napoli in festa per il suo vincitore: dai fuochi d'artificio ai pastori; Sal Da Vinci: Il bimbo prima di tutto. Il vincitore di Sanremo rimanda a domani rientro a Napoli; Sal Da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo: città pronta a festeggiarlo.

Sal Da Vinci torna a Napoli: festa grande alla Torretta. A chi lo critica: Provocazioni, non rispondiamoIl cantante napoletano ha voluto festeggiare la vittoria del Festival di Sanremo tra le gente del quartiere di Napoli nel quale è cresciuto, la Torretta ... fanpage.it

Festa a Napoli con Sal Da Vinci e artisti locali: data e luogo da non perdere!La celebrazione di Sal Da Vinci rappresenta pertanto non solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un’anima collettiva della città di Napoli, che si unisce per festeggiare un figlio della ... napolipiu.com

Sal Da Vinci risponde alle critiche ricevute! #saldavinci #sanremo2026 #radiokisskiss - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com