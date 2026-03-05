Festa a Napoli con Sal Da Vinci e artisti locali | data e luogo da non perdere!

A Napoli si svolge una festa dedicata a Sal Da Vinci, che ha vinto al Festival di Sanremo, coinvolgendo anche artisti locali. La manifestazione si tiene in una data e in un luogo ancora da definire, attirando numerosi partecipanti e appassionati di musica. L’evento celebra il risultato ottenuto dal cantante e vede la presenza di vari artisti della scena napoletana.

Mercoledì 11 marzo 2026, Napoli si prepara a celebrare il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. L'artista sarà accolto dal sindaco Gaetano Manfredi presso la storica Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Questo evento non rappresenta solo una celebrazione personale, ma si inserisce in un contesto più ampio che celebra la ricchissima tradizione musicale napoletana e i suoi artisti. L'appuntamento è fissato alle ore 12:00, dove il sindaco darà il via alle celebrazioni in onore del vincitore del Festival e degli altri talenti partenopei in gara.