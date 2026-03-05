Ferrero | Ho smesso di seguire Alcaraz sui social perché l’algoritmo me lo infilava ovunque

Juan Carlos Ferrero ha dichiarato di aver interrotto il follow a Carlos Alcaraz sui social perché l’algoritmo gli mostrava troppo spesso i contenuti dell’atleta. Durante una puntata di ‘El Cafelito’, Ferrero ha precisato che la decisione non era legata a motivi di rivalità o altro, semplicemente ha scelto di non vedere più i post del giocatore. La conversazione si è concentrata su questa scelta personale.

L'ex coach: "Non è stato per dispetto. Non seguo Carlos su Instagram perché ho bisogno di un po' di tempo per staccare la spina. Tornare insieme? Non potrei dirgli di no" No, non stava rosicando, dice Juan Carlos Ferrero a Josep Pedrerol nel programma ‘El Cafelito’. Non ha smesso di seguire Carlos Alcaraz sui social per questo. E’ stata più che altro una scelta di igiene digitale per l’ex coach del numero uno al mondo del tennis. Tra una risata e l’altra ha spiegato: “Non ho smesso di seguire Alcaraz per dispetto, proprio per niente. Non seguo Carlos su Instagram perché ho bisogno di un po’ di tempo per staccare la spina. Se apro Instagram, lui compare ovunque nell’algoritmo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

