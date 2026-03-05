Ferrero già rimpiange il fenomeno | Se Alcaraz mi richiamasse non direi mai di no

Il coach spagnolo, dopo il divorzio dalla sua squadra alla fine della scorsa stagione, ha dichiarato di avere voglia di incontrare nuovamente il suo ex atleta. Ha affermato di avere una chiacchierata in sospeso e ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno, aggiungendo che se fosse chiamato da un suo ex tennista, non direbbe mai di no.

Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare di Carlos Alcaraz. I due hanno annunciato la fine della loro collaborazione alla fine della scorsa stagione, una notizia che aveva sorpreso l’intero mondo del tennis. L’allenatore spagnolo, che ha accompagnato il numero uno al mondo nella crescita fino ai vertici del circuito, culminata con la vittoria di sei dei sette Slam conquistati, non ha nascosto quanto la separazione sia stata difficile. Tanto che ha persino smesso di seguire Carlitos sui social. Una scelta che l’ex numero uno e vincitore del Roland Garros ha spiegato durante un’intervista al programma El Cafelito: “Non ho smesso di seguire Alcaraz su Instagram per ripicca, ma perché avevo bisogno di prendere le distanze e prendermi del tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

