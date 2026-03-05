fermana tanti motivi per essere ottimisti

La Fermana si prepara a tornare in campo dopo un mese, cercando di ritrovare la vittoria in casa. La squadra ha davanti alcune questioni da risolvere, tra cui la gestione di alcuni ex calciatori. L'ultimo successo casalingo risale al 4-0 contro la Jesina, seguito dal tris a Fabriano, che ha portato il vantaggio di quattro punti sul Montecchio Gallo.

Qualche ex da affrontare e una vittoria da ritrovare in casa a distanza di un mese, quel 4-0 sulla Jesina che aveva fatto esplodere il Bruno Recchioni e i tifosi che una settimana dopo, con il tris a Fabriano, vedevano la Fermana portare a 4 i punti di vantaggio nei confronti del Montecchio Gallo. In tre giornate però c’è stata un’inversione di tendenza totale tra le contendenti, passando dal +4 della Fermana sul Montecchio al +2 della squadra di Magi dopo il successo nello scontro diretto dello Spadoni. Un ribaltone arrivato in appena 14 giorni ma che di certo non mette in alcun modo la parola fine ad una stagione che può ancora dire molto. Lo avevamo detto anche prima del match: importante ma non decisivo o risolutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

