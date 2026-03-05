Fare impresa evento sull' imprenditoria con il senatore Carlo Calenda

Sabato 14 marzo alle 11.30 si svolge presso il Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano l’evento “Fare impresa”, organizzato dal Comune. L’incontro è dedicato al tema dell’imprenditoria e alla figura dell’imprenditore in Italia. Alla discussione partecipa il senatore Carlo Calenda. L’appuntamento si rivolge a chi vuole approfondire aspetti legati all’attività imprenditoriale nel paese.

Sabato 14 marzo alle ore 11.30, presso il Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano, il Comune organizza "Fare impresa", un incontro dedicato al tema dell'impresa e alla figura dell'imprenditore di oggi e di domani in Italia.Ospite dell'evento sarà il Senatore Carlo Calenda, già Ministro dello Sviluppo Economico, che offrirà una riflessione sulle prospettive dell'economia italiana e sulle politiche necessarie per sostenere il tessuto imprenditoriale dei territori e accompagnare la crescita dei futuri imprenditori.

