Famiglia uccisa sulla Collatina convalidati i tre arresti Fari su chi ha noleggiato l' auto

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato gli arresti di tre persone coinvolte nel caso della famiglia uccisa sulla Collatina. Romero, che guidava l’auto a noleggio, insieme a Vesquez Anacura e Suniga, sono stati posti in custodia. Le autorità stanno ora indagando sul ruolo di ciascuno nel tragico episodio.

Nello schianto hanno perso la vita Alessio Ardovini, 41 anni, il padre Giovanni Battista Ardovini, infermiere in pensione nato a Ceccano, e la madre Patrizia Capraro Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato gli arresti di Ramiro Julian Romero, che era alla guida dell'auto a noleggio, Marcelo Vesquez Anacura e Alver Suniga. Sono i tre cittadini sudamericani coinvolti nel drammatico incidente frontale avvenuto domenica sera in via Collatina, costato la vita ad Alessio Ardovini, 41 anni, al padre Giovanni Battista Ardovini, infermiere in pensione, e alla madre Patrizia Capraro. La decisione è stata presa senza procedere all'interrogatorio di garanzia, a causa delle gravi condizioni di salute dei fermati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Famiglia uccisa sulla Collatina, convalidati i tre arresti. Fari sulla ditta di autonoleggio

