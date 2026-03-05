Falzarano FI eletto in Consiglio provinciale | Impegno e collaborazione al servizio del territorio

A Falzarano, candidato di Forza Italia, è stato eletto nel Consiglio provinciale. Durante la sua presentazione, ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme e di impegnarsi per il bene del territorio. Il consigliere ha anche annunciato un futuro impegno volto a rafforzare i progetti e le iniziative che coinvolgono la comunità locale.

Nel giorno della proclamazione degli eletti in Consiglio provinciale, il neoeletto consigliere di Forza Italia, Vincenzo Falzarano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quello ottenuto non è un traguardo individuale, ma il risultato del lavoro condiviso di una squadra seria e determinata. Il mio primo ringraziamento va al nostro segretario provinciale, l'onorevole Rubano, per l'impegno costante e per l'attenzione che continua a dedicare al territorio. Ringrazio inoltre tutti gli amministratori e gli amici che hanno creduto nel nostro percorso e ci hanno sostenuto con la loro fiducia, una fiducia sincera verso il nostro modo di intendere e fare politica. Caporaso evidenzia i numeri: 83 voti alla sua candidatura (primo per voti non ponderati), 44 a Vincenzo Falzarano e 22 a Giuseppe Bartone. "Un dato politico chiaro: siamo il partito più votato dagli amministratori del Sannio".