False certificazioni di origine nel vino | maxioperazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha condotto una vasta operazione contro false certificazioni di origine nel settore del vino in Italia. Sono stati sequestrati numerosi lotti e sono state denunciate diverse persone coinvolte. L’indagine ha rvelato pratiche irregolari legate alla falsificazione delle certificazioni di provenienza delle bottiglie. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia per contrastare le frodi nella filiera vitivinicola.

Circa 2,5 milioni di litri di prodotto sono stati sequestrati su tutto il territorio nazionale. Gli accertamenti della Guardia di Finanza si sono estesi anche al piano fiscale FIRENZE – L’eccellenza del settore vitivinicolo italiano finisce nel mirino delle frodi, ma la risposta dello Stato non si è fatta attendere. Grazie a una stretta sinergia tra l’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, è stata portata a termine l’operazione nazionale Vinum Mentitum. Un intervento massiccio che, nel corso dell’ultimo anno, ha svelato un sistema capillare di pratiche illecite volte a immettere sul mercato vini con false certificazioni d’origine, sfruttando il prestigio del marchio Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

