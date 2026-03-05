Fabriano azzanna il derby Jesi non riesce a ribaltarla

Nel derby di pallacanestro, Fabriano ha conquistato la vittoria contro Jesi con il punteggio di 87 a 76. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori di entrambe le squadre, con Fabriano che ha dominato nel punteggio finale. Jesi non è riuscita a ribaltare il risultato nel secondo tempo, nonostante alcuni tentativi di recupero. La sfida si è conclusa con il successo dei padroni di casa.

ristopro fabriano 87 general contractor jesi 76 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 3, Beyrne 8, Dri, Šilke-Žunda 15, Wojciechowksi 12, Abega 27, Beltrami, Vavoli 20, Ponziani 2, Redini, Marani, Staffaroni. All. Rossi GENERAL CONTRACTOR JESI: Nicoli 8, Bruno 14, Del Sole 4, Toniato, Maglietti 3, Arrigoni 19, Palsson 5, Piccone 23, Maggioli 3, Egbende, Tamiozzo. All. Ghizzinardi Arbitri: Suriano e Turello di Torino, Alessi di Ravenna Parziali: 24-18; 10-21, 33-21; 20-16 (87-67) Note: Tiri liberi: Fabriano: 1819; Jesi: 1114; Tiri da 2: 2132; 1943; Tiri da 3: 927; 922; Rimbalzi: 35 (off. 5, Wojciechowksi 7); 29 (off. 8, Arrigoni 7); Assist: 20 (Romondia e Šilke-Žunda 5); 17 (Maglietti 8).