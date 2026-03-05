fa razzia di grondaie di rame incastrato dai testimoni

Un uomo di 44 anni residente a Correggio è stato denunciato per aver rubato diverse grondaie e pluviali in rame nel centro di Santa Vittoria di Gualtieri durante il mese di novembre. I furti sono stati ripetuti nel corso del mese e sono stati scoperti grazie alla testimonianza di alcuni testimoni che hanno incastrato l’uomo. La polizia ha avviato le indagini e ha denunciato il sospettato.

Un uomo di 44 anni, abitante a Correggio, è stato denunciato per il furto aggravato di pluviali e grondaie in rame, avvenuto in varie riprese lo scorso mese di novembre in centro a Santa Vittoria di Gualtieri. In tre fasi differenti – il 9, il 16 e il 26 novembre – si erano registrati dei furti di strutture in rame: al campo sportivo parrocchiale, alla chiesa della frazione, oltre che nell’area degli alloggi popolari situati allo storico palazzo Greppi, nel centro della frazione. Proprio in occasione dell’ultimo blitz, alcuni passanti avevano notato parte delle fasi del furto, dando subito l’allarme al 112. Erano arrivati in fretta i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

