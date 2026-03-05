La stagione di Formula 1 sta per iniziare, con il primo Gran Premio in programma nel prossimo fine settimana a Melbourne, in Australia. Le scuderie stanno ultimando i preparativi e i piloti sono pronti a scendere in pista. Si parla di una possibile strategia di attacco contro la McLaren, mentre gli appassionati attendono di vedere le nuove vetture in azione.

Finalmente! L’attesa è finita. Il prossimo weekend la Formula Uno riaccende i motori.. Melbourne, Australia,sarà la prima tappa di una stagione che si annuncia incerta e, speriamo, spettacolare. La FIA ha apportato un cambio radicale nei regolamenti, una cosa annunciata già due anni fa. La prima gara ci dirà chi ha meglio interpretato questo nuovo regolamento, chi meglio è riuscito a sfruttare quelle zone d’ombra che potrebbero risultare vincenti. I test invernali, mai come quest’anno, hanno visto le monoposto nascondersi. In tanti sono convinti che le scuderie potrebbero portare macchine diverse rispetto a quelle viste nei test. Difficile per gli addetti ai lavori, capire chi ha bluffato di più, ma ovviamente, come da tradizione, la monoposto da battere è quella dei campioni del mondo in carica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - F1: SI PARTE. CACCIA ALLA MCLAREN?

