F1 la Ferrari subito sul banco delle imputate A Melbourne la prima sentenza SF-26 da titolo o comprimaria?

Durante il Gran Premio di Melbourne, la Ferrari finisce sotto accusa e viene chiamata in causa per la prima volta in questa stagione di Formula 1. La squadra presenta la SF-26, che viene sottoposta a scrutinio, mentre si prepara la gara inaugurale del campionato, in programma domenica 8 marzo. La competizione segna l’avvio della settantasettesima edizione del mondiale.

Domenica 8 marzo, il circuito di Melbourne terrà a battesimo la settantasettesima edizione del Mondiale di F1. Il Gran Premio d’Australia sarà la prima delle ventiquattro udienze che, a dicembre, porteranno a compiere il procedimento che sentenzierà nome e cognome del pilota Campione del Mondo 2026, nonché i connotati della scuderia vincitrice del Mondiale Costruttori. Non si tratta, però, di condannare qualcuno, bensì di gratificarlo con un titolo. Quello iridato. In tal senso, la Ferrari spera di poter tornare a fregiarsi di un alloro, ponendo fine a una delle epoche più oscure della sua storia. L’ultimo Mondiale piloti resta quello di Kimi Räikkönen, conquistato nel 2007. 🔗 Leggi su Oasport.it

