F1 GP Australia 2026 A Melbourne si scoprono le carte! Qualcuno potrebbe già abbandonare il tavolo da gioco iridato…

Il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà il via domenica 8 marzo a Melbourne, con il primo dei ventiquattro Gran Premi previsti fino a fine stagione. La gara in Australia segnerà l’inizio di un campionato che si svilupperà su diverse tappe in tutto il mondo, coinvolgendo team e piloti in un percorso che durerà quasi un anno. La competizione si avvicina e le squadre sono pronte a mostrare le proprie carte.

Il Mondiale 2026 di F1 partirà domenica 8 marzo dall' Australia, dove si svolgerà il primo dei ventiquattro Gran Premi in programma nei prossimi nove mesi. La stagione porta con sé una nuova rivoluzione regolamentare, a distanza di soli quattro anni da quella del 2022. Gli ingegneri e i motoristi hanno dovuto cambiare completamente progetti e approccio tecnico, senza poter contare sui riferimenti del passato. Regna, dunque, l' incertezza. Come sempre, quando si ricomincia da capo. I test svolti a Sakhir nel mese di febbraio hanno fornito dei responsi da prendere con le pinze, poiché tutti hanno cercato di raccogliere quanti più dati possibile e di avere riscontri concreti in pista, cercando conferme o smentite rispetto a quanto emerso dai simulatori.