Ex Mercato dei Fiori del Trionfale via al bando per la riqualificazione | M5S contro la concessione ai privati

Roma Capitale ha avviato la procedura di gara per la riqualificazione dell'ex Mercato dei Fiori del Trionfale, un'area di 7.000 metri quadrati, con una concessione di 50 anni a un canone annuo di 120.000 euro. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle si sono opposti alla decisione di affidare lo spazio ai privati, esprimendo critiche sulla scelta.

