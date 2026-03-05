Il consigliere Torselli di Fratelli d’Italia commenta che nel 2015 propose la revoca della concessione dell’ex ippodromo Le Mulina e che, secondo lui, il Comune avrebbe perso dieci anni di tempo. Recentemente, il sindaco ha dichiarato di voler restituire l’area ai cittadini in seguito alla decisione del TAR di respingere il ricorso della società contro la revoca.

FIRENZE – “Leggo che il sindaco Sara Funaro rivendica, giustamente, la possibilità di restituire ai cittadini l’area dell’ex ippodromo delle Mulina dopo la decisione del TAR sul ricorso presentato dalla società concessionaria contro la revoca decisa dal Comune nel maggio 2025. Peccato però che questa storia avrebbe potuto chiudersi dieci anni fa: che la società non avesse nessuna intenzione di rispettare i patti e riqualificare l’area era palese già all’epoca, quindi perché si è continuato a difenderla per altri dieci anni?”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Francesco Torselli. “Nel 2015 – aggiunge Torselli – quando sedevamo in Consiglio comunale a Firenze, io e l’allora collega Tommaso Grassi presentammo una mozione per chiedere la revoca della concessione dell’ippodromo proprio a fronte dei gravi inadempimenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ex Ippodromo Le Mulina, Torselli (Fdi): “Proposi la revoca della concessione nel 2015. Il Comune ha perso dieci anni”

