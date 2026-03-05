Ex fidanzata e familiari sotto minaccia 19enne torna in libertà

Un ragazzo di 19 anni, coinvolto in un procedimento legale, ha visto revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dal Tribunale di Avellino, che ha disposto la sua ripresa della libertà. La vicenda riguarda minacce rivolte all’ex fidanzata e ai familiari, con il giovane ora di nuovo libero di muoversi senza restrizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Avellino ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di P. L., 19 anni, residente a Bonea, imputato di stalking e lesioni personali ai danni della ex fidanzata minorenne e dei suoi familiari. La decisione è arrivata accogliendo le argomentazioni degli avvocati Vittorio Fucci e Mirko Palillo, che hanno ottenuto la rimessione in libertà del giovane. Secondo l’accusa, il 19enne avrebbe perseguitato la ex ragazza con messaggi offensivi e minacce, rivolgendosi anche ai genitori e al fratello della giovane. La relazione sentimentale, terminata a causa della presunta possessività del ragazzo, sarebbe stata seguita da comportamenti reiterati di controllo e molestia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

