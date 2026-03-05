Eva contro Eva per un attimo di celebrità

Un ritratto spietato del mondo dello spettacolo portato in scena proprio dagli attori. Stasera, giovedì 5 marzo, al teatro della Casa del popolo di Bottegone, per il concorso nazionale di teatro amatoriale "Fabrizio Rafanelli", la compagnia “Giardini dell’arte“, va in palcoscenico con " Eva contro Eva " per la regia di Marco Lombardi. "Eva contro Eva" è tratto dal romanzo di Mary Orr del 1946 e reso famosissimo dal film pluripremiato agli Oscar del 1951. E’ un affresco impietoso del cinico mondo dello spettacolo, un’escalation di inganni mascherati, un’amara analisi sull’ambiente del teatro e degli attori. "Specchio di una società pervasa di piccolezze – osservano dalla compagnia Giardini dell’arte –, ambizioni, doppiezze, manovre feroci assestate come colpi mortali nel tentativo di sopraffarsi per un attimo di celebrità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

