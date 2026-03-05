Europa League possibile trasferta vietata per Roma-Bologna

Per la doppia sfida di Europa League tra Bologna e Roma, prevista il 12 marzo al Dall’Ara e il 19 allo stadio Olimpico, si valuta un possibile divieto di trasferta per i tifosi della Roma a causa di questioni di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e potrebbero adottare misure restrittive per evitare problemi durante le due partite.

Il ministero dell’Interno ha bollato la partita come ad alto rischio, ed è possibile che i tifosi rossoblù residenti nella provincia di Bologna non possano seguire la squadra C’è un piccolo caso legato alla sicurezza che riguarda la doppia sfida di Europa League tra Bologna e Roma, in programma il 12 marzo al Dall’Ara e il 19 allo stadio Olimpico. Per quanto riguarda la Serie A, ai tifosi giallorossi sono state vietate tutte le trasferte fino a fine campionato. Il motivo sono gli scontri avvenuti con i tifosi della Fiorentina qualche settimana fa in un’area di sosta in autostrada, all’altezza dell’uscita di Casalecchio di Reno. Nonostante la competizione in questione sia diversa, la linea è rimasta più o meno la stessa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

