Eurolega Milano vince col brivido contro Barcellona | finisce 87-84

In una partita di Eurolega, la squadra di Milano ha sconfitto Barcellona con il punteggio di 87-84, mantenendo il vantaggio fino alla fine nonostante la rimonta degli avversari. La partita si è conclusa con un margine di tre punti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo possesso. La vittoria è arrivata dopo una gara ricca di emozioni e di colpi di scena.

Milano non sbaglia contro Barcellona e porta a casa una vittoria pesante in Eurolega, nonostante il tentativo di rimonta blaugrana: distacco solo di tre È stata una grande notte di Eurolega a Milano, ricca di sorprese e con un finale che rischiava di essere davvero clamoroso. Ma andiamo con ordine. Dopo qualche sconfitta di troppo, i lombardi si sono presentati con due vittorie di distacco dal decimo e dal nono posto. Ormai, c’era solo un risultato disponibile per sperare di andare avanti: la vittoria. Il Barcellona, però, non era affatto un avversario semplice, nonostante fosse reduce da un momento negativo con ben quattro ko nelle ultime cinque sfide. 🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria con l’incubo finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e chiudiamo qui la nostra diretta. Basket, l’Olimpia Milano batte con il brivido Barcellona e torna alla vittoria in EurolegaProsegue con una vittoria l’altalenante inseguimento dell’Olimpia Milano ai play-in dell’Eurolega 2025-2026. Aggiornamenti e notizie su Eurolega Milano vince col brivido.... Temi più discussi: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 92-86, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta milanese che assottiglia le speranze; BM DA EUROLEAGUE / L'OLIMPIA LOTTA MA NON RIESCE NEL COLPO ESTERNO A TEL AVIV. VINCE L'HAPOEL 92-86 - DI EDOARDO TAMBA; Live Hapoel IBI Tel Aviv - Olimpia Milano - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 26/02/2026. DIRETTA/ Milano Barcellona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 5 marzo 2026)Diretta Milano Barcellona streaming video tv, oggi giovedì 5 marzo 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net Eurolega, la dolce serata di Milano e Virtus: ko Panathinaikos e ZalgirisInizia alla grande il girone di ritorno di Eurolega delle due italiane, sempre a un passo dalla zona play in. Milano sbanca il Telekom Center del Panathinaikos 87-74 grazie ai 24 punti di un super ... gazzetta.it EUROLEGA - Stando a Mundo Deportivo l'Hapoel Tel Aviv avrebbe messo gli occhi su coach Zeljko Obradovic per la prossima stagione, con tanto di offerta biennale, ma il conflitto attuale starebbe rallentando le operazioni del club israeliano. - facebook.com facebook #GameDay Round 30 EuroLega Real Madrid-Virtus Bologna Movistar Arena 20:45 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com