Eurolega Milano vince col brivido contro Barcellona | finisce 87-84

Da sportface.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita di Eurolega, la squadra di Milano ha sconfitto Barcellona con il punteggio di 87-84, mantenendo il vantaggio fino alla fine nonostante la rimonta degli avversari. La partita si è conclusa con un margine di tre punti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo possesso. La vittoria è arrivata dopo una gara ricca di emozioni e di colpi di scena.

Milano non sbaglia contro Barcellona e porta a casa una vittoria pesante in Eurolega, nonostante il tentativo di rimonta blaugrana: distacco solo di tre È stata una grande notte di Eurolega a Milano, ricca di sorprese e con un finale che rischiava di essere davvero clamoroso. Ma andiamo con ordine. Dopo qualche sconfitta di troppo, i lombardi si sono presentati con due vittorie di distacco dal decimo e dal nono posto. Ormai, c’era solo un risultato disponibile per sperare di andare avanti: la vittoria. Il Barcellona, però, non era affatto un avversario semplice, nonostante fosse reduce da un momento negativo con ben quattro ko nelle ultime cinque sfide. 🔗 Leggi su Sportface.it

