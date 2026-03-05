Eurofighter in classe l’Osservatorio contro l’iniziativa di una scuola di Grosseto | Cosa c’è di didattico in una base aerea?

L’Osservatorio ha criticato l’iniziativa di una scuola di Grosseto che ha portato gli studenti in una base aerea, dove hanno potuto sedere alla guida di un Eurofighter. L’ente ha sollevato dubbi sulla valenza didattica di questa esperienza, evidenziando che non si tratta di un’attività educativa tradizionale. La scuola ha organizzato la visita come parte di un percorso didattico.

"Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di sedere alla guida di uno degli Eurofighter". A provare l'ebrezza di salire su un aeromobile militare multiruolo di quarta generazione avanzata, bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore, sono stati i ragazzi delle classi 2A, 2E, 4AMM e 4AIA del Polo tecnologico "Manetti-Porciatti" di Grosseto. A denunciare l'iniziativa è l'Osservatorio sulla militarizzazione della scuola, ma a darne notizia è il portale dello stesso istituto. "Per tutta la mattina – cita il comunicato – i militari addetti alle varie sezioni dell'aeroporto hanno illustrato ai ragazzi gli ambienti e le molte attività svolte a difesa e tutela dello spazio aereo nazionale e delle zone Nato".