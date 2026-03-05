Euro 2032 a Bari pressing dei consiglieri di centrodestra | L' iter è fermo? Chiarezza sulla candidatura

I consiglieri di centrodestra hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti sullo stato del percorso di candidatura di Bari come città ospitante degli Europei di calcio del 2032. La richiesta mira a conoscere i passaggi ancora da completare e lo stato attuale delle procedure ufficiali. La questione riguarda principalmente l’iter che dovrebbe portare all’ufficializzazione della candidatura della città.

I consiglieri di FdI Antonio Ciaula e Laura De Marzo in un'interrogazione chiedono chiarimenti a sindaco e amministrazione sull'iter per ospitare le partite del Campionato Europeo di calcio Un'interrogazione a risposta scritta per fare chiarezza sul percorso che dovrebbe ufficializzare la candidatura di Bari tra le città ospitanti degli Europei di calcio del 2032. È quella che verrà depositata e protocollata oggi negli uffici comunali dai consiglieri del centrodestra Antonio Ciaula e Laura De Marzo, che chiedono al sindaco e all'amministrazione comunale di fare il punto sull'iter relativo alla candidatura del capoluogo pugliese. Secondo quanto evidenziato nell'interrogazione, la Figc ha indicato Bari tra le città candidate ad accogliere alcune partite della manifestazione.

Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”Su Facebook: "Nei prossimi giorni incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio...

Stadio Maradona, restyling e candidatura Napoli a Euro 2032Napoli attende risposte decisive sul futuro dello stadio Maradona e sulla candidatura della città a Euro 2032.

