Euclide i suoi accoliti e l’incrocio di Via Fiorentina

Dal 24 agosto 2024, Euclide si trova ad Arezzo insieme ai suoi seguaci per esaminare la validità del suo teorema sulla circonferenza passante per tre punti non allineati. L’attenzione si concentra sull’incrocio di Via Fiorentina, dove il Maestro e i suoi assistenti stanno valutando potenziali modifiche alle affermazioni geometriche. La loro presenza ha attirato l’interesse di alcuni residenti e passanti nella zona.

Dal 24.08.2024 il Maestro Euclide soggiorna ad Arezzo per verificare se è il caso di riformulare il proprio teorema che "Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza.". L'Ortica dette la notizia in anteprima: Euclide ad Arezzo. Pare che tutto sia nato dalla variante introdotta dal Sindaco al Consiglio Comunale del 25.07.2024 che, per l'incrocio di Via Fiorentina, teorizzò che "Per tre punti non allineati passa una sola circonferenza, che si può fare anche più in là e magari anche più GRANDE!".

