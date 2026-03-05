Etruschi e Veneti l’acqua come culto a Palazzo Ducale a Venezia

Al Palazzo Ducale di Venezia sono in mostra due civiltà dell’Italia preromana, gli Etruschi e i Veneti, che avevano l’acqua al centro delle loro pratiche religiose e dei loro commerci. La rassegna evidenzia come queste culture abbiano considerato l’acqua un elemento fondamentale per la vita quotidiana, le tradizioni e le attività economiche, portando alla luce aspetti spesso poco noti della loro storia.

Venezia, 5 mar. (askanews) – Due importanti civiltà dell'Italia preromana unite dal racconto della loro relazione con l'acqua come elemento centrale dello sviluppo e dei commerci, ma anche, e soprattutto, oggetto di culto e di devozione. La mostra "Etruschi e Veneti – Acqua, culti e santuari" apre al pubblico a Palazzo Ducale a Venezia, luogo più che mai adatto a rappresentare la relazione tra l'uomo e lo spazio acquatico, tra una grande civiltà e il suo mare.

