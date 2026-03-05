estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 5 marzo 2026

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire subito i risultati delle rispettive giocate. Le estrazioni sono state trasmesse come di consueto, con numeri estratti nelle diverse categorie.

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L'estrazione numero 37 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 5 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l'estrazione in diretta:

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 3 marzo 2026ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

