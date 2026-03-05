Estra Pistoia-VL Pesaro | slitta alle 20.00 la sfida del 29 marzo

5 mar 2026

La partita tra Victoria Libertas Pesaro ed Estra Pistoia, prevista per il 29 marzo nella 33ª giornata di Serie A2, è stata spostata alle 20.00. L’incontro si terrà al PalaCarrara. La variazione dell’orario riguarda esclusivamente questa partita, senza modifiche alla data o alla sede. Nessun altro dettaglio sul motivo dello slittamento è stato comunicato.

Un aggiornamento sull'orario riguarda la 33ª giornata della Serie A2: la sfida tra Victoria Libertas Pesaro ed Estra Pistoia si giocherà al PalaCarrara, domenica 29 marzo, con un avvio posticipato di due ore. La modifica è stata comunicata dalla società ospitante e riguarda esclusivamente l'orario di inizio, senza alterare il giorno o la sede dell'incontro. La partita tra Victoria Libertas Pesaro e Estra Pistoia inizierà alle 20:00 anziché alle 18:00, confermata al PalaCarrara per domenica 29 marzo. La modifica riguarda l'orario di inizio dell'incontro tra le due squadre e conferma la sede dell'impegno al PalaCarrara per domenica 29 marzo.

