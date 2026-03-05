Estra Pistoia-VL Pesaro | slitta alle 20.00 la sfida del 29 marzo

La partita tra Victoria Libertas Pesaro ed Estra Pistoia, prevista per il 29 marzo nella 33ª giornata di Serie A2, è stata spostata alle 20.00. L’incontro si terrà al PalaCarrara. La variazione dell’orario riguarda esclusivamente questa partita, senza modifiche alla data o alla sede. Nessun altro dettaglio sul motivo dello slittamento è stato comunicato.

Un aggiornamento sull'orario riguarda la 33ª giornata della Serie A2: la sfida tra Victoria Libertas Pesaro ed Estra Pistoia si giocherà al PalaCarrara, domenica 29 marzo, con un avvio posticipato di due ore. La modifica è stata comunicata dalla società ospitante e riguarda esclusivamente l'orario di inizio, senza alterare il giorno o la sede dell'incontro. La partita tra Victoria Libertas Pesaro e Estra Pistoia inizierà alle 20:00 anziché alle 18:00, confermata al PalaCarrara per domenica 29 marzo. La modifica riguarda l'orario di inizio dell'incontro tra le due squadre e conferma la sede dell'impegno al PalaCarrara per domenica 29 marzo. Il derby tra Cantù e Milano si presenta come una tappa decisiva per la stagione: la posta in palio non è solo di.

Jazz" Johnson: "A Pesaro con grande motivazione, raggiungere la VL è il massimo traguardoUna nuova presenza entra a far parte della Victoria Libertas Pesaro, segnando un passo deciso in direzione di una rosa competitiva e dinamica.

Punto del presidente Joseph sull'Estra Pistoia BasketIl focus attuale del pistoia basket si concentra sull’andamento della stagione e sull’annuncio del nuovo tecnico, presentato in una conferenza che ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Estra Pistoia.

Estra Pistoia, a Roseto è blackout collettivo: le pagelle della garaUna sconfitta in una gara chiave dove nessuno dei giocatori dell'Estra riesce ad esprimersi sui livelli richiesti dal neo-coach Strobl ... pistoiasport.com

Roseto e Pistoia si giocano un pezzo di stagione al PalaMaggetti (a porte chiuse)La sfida tra Liofilchem Roseto ed Estra Pistoia, in programma domenica 1° marzo alle 18:00 al PalaMaggetti (a porte chiuse per decisione della Prefettura di Teramo), vale molto più di ... pianetabasket.com

E’ particolarmente negativo il debutto sulla panchina dell'Estra Pistoia Basket 2000 per il neo coach biancorosso Pete Strobl che, nel recupero della 27.a giornata di serie A2 maschile, incappa in una brutta sconfitta per 87-71 al PalaMaggetti contro la Pallaca - facebook.com facebook

Estra Pistoia: il nuovo direttore sportivo sarà Domenico Pezzella @Sportando x.com