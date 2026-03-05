Estorsione pluriaggravata e furto | assolta 40enne

La Corte d'Appello di Napoli ha deciso di assolvere una donna di 40 anni di Monteforte Irpino dall'accusa di estorsione pluriaggravata e furto, modificando la sentenza del Tribunale di Avellino. La decisione riguarda il procedimento giudiziario avviato contro di lei, che ora si conclude con l'assoluzione. La vicenda si riferisce a un procedimento penale in cui sono coinvolti reati contro il patrimonio.

La IV Sezione Penale della Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di una donna di quarant'anni di Monteforte Irpino. In secondo grado, l'imputata è stata assolta dai reati di estorsione pluriaggravata e furto aggravato. Rimane la condanna per utilizzo indebito di carta di credito. La pena è scesa da cinque anni e sei mesi a due anni e tre mesi. Il procedimento aveva preso avvio da un giudizio di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità della donna per tre capi d'imputazione. Tra questi, il più grave era l'accusa di estorsione pluriaggravata: un reato ostativo che, in caso di condanna definitiva, avrebbe precluso ogni misura alternativa alla detenzione, rendendo l'ingresso in carcere una conseguenza senza scampo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

