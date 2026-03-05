Esaote lancia il nuovo ecografo MyLabTME85 GTS da Vienna

Esaote ha presentato a Vienna il nuovo ecografo MyLabTME85 GTS, un dispositivo caratterizzato da dimensioni compatte e facilità di trasporto. L’apparecchio offre immagini di alta qualità, progettate per supportare i radiologi interventisti nelle loro attività quotidiane. La novità riguarda principalmente l’innovazione tecnologica applicata alla diagnostica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la praticità sul campo.

Facilmente trasportabile, ingombro ridotto e immagini di altissima qualità che puntano a rivoluzionare e a facilitare il lavoro dei radiologi interventisti in tutto il mondo. È MyLab™E85 GTS, il nuovo ecografo carrellato che Esaote, azienda italiana leader nell'innovazione dell'imaging medicale, ha presentato allo European Congress of Radiology, ospitato a Vienna dal 4 all'8 marzo. Alla base del macchinario ci sono due nuove tecnologie, per la prima volta combinate tra loro: Virtual Navigator e Ablation Confirmation. La prima consente la fusione d'immagini multimodale in tempo reale per una navigazione accurata che rafforza il ruolo