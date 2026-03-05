ernesto mercado punta al titolo mondiale dei 140 libri

Ernesto Mercado si prepara a sfidare per il titolo mondiale dei 140 libbre. È diventato un nome di riferimento nel mondo dei pesi superleggeri, dove combina velocità e potenza per distinguersi. La sua presenza si fa sempre più sentire nelle competizioni di categoria, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Mercato sta emergendo nel panorama dei pesi superleggeri, dove velocità e potenza si intrecciano per ridefinire la corsa ai titoli. Ernesto “Tito” Mercado si è imposto come uno dei giovani pugili più pericolosi della categoria, con una presenza che promette di crescere nel corso della carriera. Alla giovane età di 23 anni, l’outsider ha già consolidato una reputazione per la sua aggressività e la capacità di chiudere i match in breve tempo. Il record professionale di Mercado riflette un inizio fulmineo: 18-0 con 17 knockouts, una sequenza che lo colloca tra i nomi più temuti tra i contendenti della divisione. L’ultimo salto importante è arrivato nello scorso dicembre, quando ha stoppato Antonio Moran al sesto round per conquistare il titolo WBO International. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

