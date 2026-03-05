Epico Berrettini | trionfa e crolla terra coi crampi dopo 3 ore di match
Nel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini batte Adrian Mannarino 4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 50 minuti. Sul match point viene tramortito dai crampi, resiste, vince la gara e crolla a terra stremato. Al secondo turno affronterà il n. 4 al mondo Alexander Zverev.
