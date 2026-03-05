Epico Berrettini | trionfa e crolla terra coi crampi dopo 3 ore di match

Nel primo giorno del Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini ha sconfitto Adrian Mannarino in tre set, con un punteggio di 4-6, 7-5, 7-5, in quasi tre ore di gioco. Dopo aver vinto il terzo set, Berrettini ha avvertito crampi e si è piegato a terra, chiudendo la partita in condizioni difficili.