EP 22 | Il fiacco Un bel giorno di Fabio De Luigi e il colpo di scena Warner Bros

Nella puntata di oggi parliamo di Un bel giorno, la nuova commedia di e con Fabio De Luigi. Di Nouvelle Vague, il bell'omaggio del regista Richard Linklater a Jean-Luc Godard. Poi di Jumpers - Un salto tra gli animali, tenero film Pixar. Infine un aggiornamento sull'affare Warner Bros. Discovery e un brutto clima attorno al Festival di cinema di Berlino. Crediti musicali: "Too Cool" Kevin MacLeod (incompetech.com) – Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License. Nell'episodio sono stati utilizzati estratti audio dai trailer di Un bel giorno (01 Distribution), Nouvelle Vague (Lucky Red), Jumpers - Un salto tra gli animali (Disney). 🔗 Leggi su Today.it

Nelle sale ‘Un Bel Giorno’, il nuovo film di Fabio De LuigiIl film nelle sale italiane de oggi Da oggi, 5 marzo, arriva nelle sale “Un Bel Giorno”, il nuovo film di Fabio De Luigi, che interpreta anche il...

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...