Energia | innovazione consegnato il premio Lorenzo Cagnoni

Oggi a Roma è stato consegnato il premio Lorenzo Cagnoni, riconoscimento dedicato all’innovazione e all’eccellenza nel settore energetico. L’evento ha visto protagonisti diversi rappresentanti del settore che hanno presentato progetti e tecnologie rivolte alla transizione energetica. La cerimonia ha coinvolto professionisti e aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per il futuro dell’energia.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Innovazione ed eccellenza tecnologica per la transizione energetica sono state premiate a Key 2026 con il Premio Innovation Lorenzo Cagnoni, consegnato alle sette aziende espositrici che si sono distinte per i progetti più all'avanguardia e alle sette start-up dell'Innovation District più innovative, in ciascuno dei sette settori merceologici della manifestazione (solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City). Hanno consegnato la targa agli espositori: il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, la Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Ieg Alessandra Astolfi, la project manager di Key Giorgia Caprioli e il segretario generale di Motus-E Francesco Naso.