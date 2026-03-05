Nella seconda giornata di Key 2026 si sono affrontati diversi temi legati all’energia, partendo dal ruolo della filiera delle costruzioni nella transizione energetica e proseguendo con il futuro delle fonti rinnovabili. Sono state inoltre discusse le opportunità di cooperazione tra diverse realtà del settore, offrendo un quadro completo delle sfide e delle strategie in atto.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Dal ruolo della filiera delle costruzioni per la transizione energetica al futuro delle rinnovabili, fino al tema della cooperazione. Sono questi alcuni dei temi al centro della seconda giornata di Key - The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, fino a venerdì 6 marzo alla Fiera di Rimini. Il ruolo della filiera delle costruzioni è stato approfondito con la presentazione del 'Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni' realizzato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, dalle costruzioni alla cooperazione: i temi della seconda giornata di Key 2026

