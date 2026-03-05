Energia | Abb a Key innovazione e competenze per l’elettrificazione

Abb partecipa a Key – The Energy Transition Expo, la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie per l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’elettrificazione. L’evento si svolge in Italia e rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’energia. La partecipazione di Abb sottolinea l’interesse del settore verso le soluzioni innovative e le competenze necessarie per avanzare in questo campo.

(Adnkronos) – Abb conferma la presenza a Key – The Energy Transition Expo, il principale appuntamento italiano dedicato alle tecnologie per l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’elettrificazione. Dal 4 al 6 marzo, allo Stand 100 – Padiglione A1 presso il Rimini Expo Center, l’azienda presenta un portafoglio aggiornato di soluzioni pensate per supportare l’evoluzione dell’intera filiera dell’elettrificazione. All’offerta tecnologica si affianca un programma di formazione tecnica ricco e strutturato, con corsi sui temi più caldi e richiesti dal mercato destinati a impiantisti, progettisti, installatori e tecnici. Abb è fortemente impegnata nello sviluppo delle competenze, puntando su aggiornamento continuo e professionalità qualificate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fimer a Key 2026: strategia, soluzioni e competenze per la transizione energeticaArezzo, 19 febbraio 2026 – FIMER, operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, commerciali e...

Elettrificazione e gestione digitale dell’energia sono leve di competitività del Made in ItalyPresentata a Roma la raccolta di 35 “best practice” promossa dal Kyoto Club: investimenti ripagati in meno di tre anni e riduzione delle emissioni...

