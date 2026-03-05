Emulatore psp android migliora notevolmente i controlli touch

L’ultima versione di ppsspp 1.20, l’emulatore PSP più diffuso, introduce miglioramenti significativi nei controlli touch su dispositivi Android. L’aggiornamento si concentra su un’esperienza più fluida e reattiva, ottimizzando le prestazioni e facilitando la connessione tra diversi sistemi, tra cui PC e dispositivi portatili. La versione si propone come un passo avanti per chi utilizza l’emulatore su piattaforme mobili e non solo.

ppsspp 1.20 rappresenta l'aggiornamento chiave dell'emulatore PSP più diffuso, pensato per migliorare le prestazioni, l'usabilità e la connettività su dispositivi mobili, PC e sistemi portatili. questa versione mantiene l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco più fluida sui classici PSP, con attenzione alle nuove implementazioni che arrivano direttamente dall'evoluzione delle piattaforme. l'aggiornamento porta una serie di miglioramenti concreti che interessano la gestione dell'interfaccia, la connettività e la flessibilità della configurazione, senza modificare l'esperienza di gioco di base. le novità si concentrano su tre fronti principali: facilità d'uso, gestione dei contenuti e affidabilità delle sessioni multiplayer.