Emma Watson si è innamorata | il fortunato è l’imprenditore Gonzalo Baillères figlio di una delle famiglie più ricche del Messico Il video

Emma Watson è stata vista insieme all’imprenditore messicano Gonzalo Baillères, figlio di una delle famiglie più ricche del Messico. Un video ha mostrato i due mentre si frequentano, confermando la loro relazione. La loro coppia si è fatta notare per la presenza pubblica e le immagini condivise sui social. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e i media italiani e internazionali.

Anche Emma Watson si è innamorata, e il fortunato è l’imprenditore messicano Gonzalo Hevia Baillères, figlio di una delle famiglie più ricche del Messico. Emma Watson e  Gonzalo Baillères, è nato un amore. I due sono stati fotografati in aeroporto mentre si scambiavano un bacio appassionato, e poi avvistati mentre bevevano un drink insieme poco dopo. Secondo quanto riportato dal sito Quién, i due sarebbero stati visti per la prima volta insieme a Courchevel, nelle Alpi francesi, alla fine del 2025. Sono stati poi avvistati a Punta Mita, una pittoresca penisola a 16 chilometri a nord di Puerto Vallarta, sulla costa pacifica messicana. La relazione sarebbe insomma appena iniziata, ma sembra che tra i due ci sia grande feeling e che abbiano già condiviso parecchie esperienze insieme. 🔗 Leggi su Amica.it

