Un leader degli Emirati Arabi ha scritto una lettera aperta indirizzata a Donald Trump, chiedendo chi abbia deciso di coinvolgere la regione in un conflitto. La missiva si concentra sulla richiesta di chiarezza riguardo alle decisioni prese e alle responsabilità associate, senza entrare in dettagli o analisi delle motivazioni. La comunicazione si rivolge direttamente all’ex presidente degli Stati Uniti, evidenziando la richiesta di spiegazioni.

“Signor Presidente Donald Trump, Domanda diretta: Chi vi ha dato il permesso di trascinare la nostra regione in una guerra con l’Iran? E su quali basi avete preso questa pericolosa decisione? Avete considerato i danni collaterali prima di premere il grilletto? E avete pensato che i primi a essere danneggiati da questa escalation sarebbero stati i paesi della regione? Anche la gente di questa regione ha il diritto di chiedersi: è stata una vostra decisione personale? O è il risultato delle pressioni di Netanyahu e del suo governo? Avete posto i Paesi del Golfo e gli stati arabi al centro di un pericolo che non hanno scelto. Grazie a Dio,... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Emirati Arabi, Khalaf Ahmad Al Habtoor: lettera aperta a Donald Trump

Gli Emirati Arabi Uniti investono nella cripto di Trump? L’inchiesta del WsjPer il quotidiano finanziario, il membro della famiglia reale nonché consigliere per la sicurezza nazionale e gestore del fondo MGX, Tahnoon bin...

Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: firma con l’Al-IttifaqDopo la deludente esperienza al Genoa nella scorsa stagione, Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi.

Tutti gli aggiornamenti su Emirati Arabi.

Emirati a Iran: stop o restate isolatiGli Emirati Arabi Uniti hanno messo in guardia l'Iran sulle conseguenze degli attacchi ai Paesi della regione. L'aggressione dell'Iran contro gli Stati del Golfo ha commesso un errore di calcolo e ha ... rainews.it

Come funziona lo scudo anti missili che protegge Dubai e gli Emirati ArabiAttivato il 28 febbraio, il sistema di difesa degli Emirati Arabi Uniti ha impedito che i missili iraniani colpissero obiettivi strategici. La tecnologia ... repubblica.it