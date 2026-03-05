Le donne sono più soggette a episodi di emicrania rispetto agli uomini, e le forme più difficili di questa condizione rappresentano una sfida crescente. Recentemente, sono stati resi disponibili nel nostro Paese nuovi farmaci che aiutano a gestire meglio questi attacchi. Un numero crescente di pazienti ha già iniziato a trovare sollievo grazie a queste terapie innovative.

Il dato è importante. E fa ben sperare. Un numero sempre maggiore di pazienti riesce a liberarsi dall’emicrania con i nuovi farmaci oggi disponibili anche nel nostro Paese. A segnalarlo sono gli esperti della SISC (Società italiana studio delle cefalee) che ha appena compiuto 50 anni, riuniti in congresso a Firenze. Si annunciano progressi anche per le forme più difficili con nuove terapie efficaci e sicure sia per il trattamento acuto del singolo attacco che per la prevenzione della malattia anche nei casi più severi e refrattari. Il tutto grazie alle opportunità offerte da anticorpi monoclonali o gepanti (come compresse orali) che bloccano l’azione del CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emicrania, donne più a rischio: come affrontare le forme più difficili grazie alle nuove cure

Federica Brignone celebra il suo rientro alle gare: “Sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi”“Perché sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi! Un grazie a chi ha creduto in questa follia! Chi c’è stato… lo sa”.

Casa, arriva il progetto ‘Habitat’: "Grazie alle nuove agevolazioni Ers uno strumento in più per le famiglie"Tra le novità della seconda variante al Piano urbanistico generale c’è anche l’estensione dell’Edilizia residenziale sociale (Ers) alla cooperazione...

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Contenuti e approfondimenti su Emicrania donne più a rischio come....

Temi più discussi: Gestire al meglio l'emicrania oggi è sempre più possibile; Emicrania, Tre Pazienti Su Quattro Guariscono Grazie A Triptani E Anticorpi Monoclonali; Emicrania, la SISC fa il punto dopo 50 anni: nuove terapie per attacco e prevenzione; Emicrania, i nuovi farmaci ci sono ma 9 pazienti su 10 non ricevono cure adeguate.

Emicrania, i nuovi farmaci ci sono ma 9 pazienti su 10 non ricevono cure adeguateIn Italia ne soffrono 26 milioni di persone, di cui 9 convivono con una delle sue forme più invalidanti, quella caratterizzata da dolore pulsante, nausea, ... repubblica.it

Emicrania, con nuove terapie sotto controllo il 75% dei casiGrazie a nuove trapie, oggi la gran parte dei pazienti - almeno il 75% - vive libero da questa condizione e ciò avviene sempre più spesso anche per chi soffre di forme di mal di testa resistente ai fa ... ansa.it

L’emicrania è riconosciuta come una delle patologie più invalidanti nella fascia d’età lavorativa e, grazie ai progressi della ricerca, nel 75% dei casi può essere controllata con terapie mirate - facebook.com facebook