Emergenza Roma | stagione finita per Ferguson Dybala ancora stop

L’infermeria della Roma si riempie di nuovi infortuni con Ferguson che ha concluso la stagione e Dybala ancora infortunato, lasciando il tecnico Gasperini senza alcune delle sue principali scelte. La situazione si aggrava in un momento delicato, mentre i giocatori disponibili sono sempre meno e le partite si avvicinano. La rosa si riduce e le opzioni si fanno più limitate.

Allarme rosso a Trigoria: il centravanti torna al Brighton per consulto. Fermo anche Dovbyk, Joya a parte. L'infermeria della Roma si trasforma in un reparto d'urgenza che rischia di svuotare lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini nel momento più critico della stagione. Il caso più allarmante riguarda Evan Ferguson: il centravanti irlandese, struttura da "Marcantonio" ma caviglie di cristallo, è volato a Brighton per un consulto specialistico con i medici del club proprietario del cartellino. Le indiscrezioni che filtrano dall'Inghilterra sono plumbee: la stagione della punta classe 2004 potrebbe essere già giunta al capolinea, privando i giallorossi del riferimento fisico necessario per scardinare le difese chiuse.