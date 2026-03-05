Il Comune di Rimini ha deciso di destinare 200 mila euro per interventi urgenti sui campi sportivi della città. La misura è stata approvata dalla giunta, che ha stabilito di intervenire rapidamente per migliorare le strutture. Nessuna polemica o interrogazione è stata sollevata in questa occasione. I fondi saranno utilizzati per interventi straordinari sui campi sportivi di Rimini.

I campi sportivi di Rimini tornano sotto i riflettori, ma questa volta senza polemiche o interrogazioni: la giunta ha approvato un pacchetto di interventi straordinari per 200.000 euro, pensati per garantire sicurezza, funzionalità e continuità d’uso. Il programma 2026 coinvolge il campo di Ina Casa, con il rifacimento della recinzione; il campo di Rivazzurra, che sarà dotato di nuovi impianti di irrigazione. E il campo di calcetto di via delle Piante, alle Celle, dove saranno rinnovati pavimentazione e recinzione, sostituite le porte e rifatte le assi in legno laterali. Non mancano i lavori allo stadio ’Romeo Neri’, con il rifacimento della palestra Gemmani e la sostituzione di una cabina elettrica, per riportare i principali impianti sportivi della città a standard moderni e sicuri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emergenza campi, il Comune agisce. Pronti 200mila euro per migliorarli

