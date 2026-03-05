Emanuela Orlandi e giudice Adinolfi buttato giù il muro della Casa del Jazz | Giornata decisiva

Oggi alla Casa del Jazz sono riprese le operazioni di scavo, con il muro che bloccava l'accesso ai sotterranei abbattuto. I vigili del fuoco si sono calati nelle profondità dell'edificio per eseguire i rilievi e le verifiche necessarie. La giornata è considerata decisiva per le indagini in corso. Le operazioni proseguono senza interruzioni.

