Un attore sale sul Pollino per incontrare il Pino Loricato, un albero simbolo della zona. Durante l’escursione, descrive Rocco, un uomo che si distingue per la sua empatia, capace di accogliere gli altri nonostante il desiderio di allontanarsi dal mondo. La visita si concentra sulla natura e sulle persone che la abitano, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

"Rocco è una persona stranamente empatica. Vorrebbe rifiutare il mondo, tutto, ma non può fare meno di accoglierlo e di accoglierci tutti. E così è stato sul set". Con queste parole Claudia Pandolfi parla del suo regista e collega Rocco Papaleo che l’ha diretta, insieme a Vanessa Scalera, Teresa Saponangelo, Andrea Fuorto, Livia Ferri e Rosanna Sparapano, ne Il bene comune. Una pellicola, in arrivo il 12 marzo nei cinema, divisa in tre linee narrative in cui Papaleo interpreta una guida turistica che, insieme con un’attrice di “insuccesso“, accompagna quattro detenute alla ricerca del secolare Pino Loricato sul massiccio del Pollino.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elogio della comunità. Papaleo sale sul Pollino in cerca del Pino Loricato

Qualcuno volò sul nido del cuculo: l'elogio della follia di Milos Forman a Giunti OdeonFirenze, 8 gennaio 2026 – "Tre oche in uno stormo, una volò ad est, una volò ad ovest, una volò sul nido del cuculo".

Quarantadue sindaci del Pollino e della Sibaritide danno vita a un’alleanza territoriale per lo sviluppo condivisoQuarantadue sindaci dei comuni del Pollino e della Sibaritide hanno formalizzato l’alleanza territoriale che darà vita alla Rete dei Comuni...

Aggiornamenti e notizie su Elogio della.

Argomenti discussi: Elogio della comunità. Papaleo sale sul Pollino in cerca del Pino Loricato.

Elogio della comunità. Papaleo sale sul Pollino in cerca del Pino LoricatoDal 12 marzo nei cinema Il bene comune del regista e attore lucano È un albero che vive in condizioni estreme da 1250 anni, una grande metafora . quotidiano.net

Rocco Papaleo: un nuovo film sulla rinascita delle comunitàRocco Papaleo torna dietro la macchina da presa per dirigere Il bene comune, un nuovo film che pone al centro il tema della rinascita delle piccole comunità e il valore intrinseco della partecipazione ... it.blastingnews.com