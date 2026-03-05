Michael Folorunsho riceve un elogio, un riconoscimento che si rivolge ai giocatori con caratteristiche come le sue. È un calciatore che non si distingue per essere un talento eccezionale, ma nemmeno per essere semplicemente uno tra tanti. La sua presenza sul campo si fa notare senza eccessi, collocandosi in una posizione di mezzo tra la normalità e l’unicità.

Un elogio a Michael Folorunsho. Un elogio ai giocatori come lui. Ma che vuol dire, quali sono i giocatori come lui? Folorunsho non è abbastanza speciale da essere uno di quei calciatori minori a cui dedicare un culto, ma non è neanche abbastanza “normale” da esaltarlo proprio per la sua normalità. È un giocatore sopra alle righe e incostante, presuntuoso, coatto, con delle idee che dovrebbe avere un giocatore dieci volte più forte di lui. Ha avuto una carriera che è al tempo stesso quella di un outsider, uno che si fa tutte le categorie arrivando fino alla Nazionale, ma è anche la carriera di un miracolato, di uno che forse un giorno ci chiederemo come ha fatto a finire in Nazionale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

