Eljif Elmas aka l’Highlander del Napoli | 35 partite totali di cui 24 da titolare e 11 da subentrato
Eljif Elmas, noto come l’Highlander del Napoli, ha disputato 35 partite in questa stagione, di cui 24 come titolare e 11 subentrando dalla panchina. In un periodo segnato da numerosi infortuni che hanno colpito i giocatori chiave della squadra di Conte, Elmas è rimasto finora in buona salute e presente in campo. La sua presenza si distingue in un contesto di assenze e problemi fisici per il club partenopeo.
Uno stakanovista, un polmone pazzesco, un soldato di Conte. Paura di sporcarsi le mani negli anfratti più sporchi del centrocampo? Non pervenuta. Nell’assurdo stillicidio di infortuni che ha colpito scientificamente i perni del Napoli di Conte (dei cecchini, altro che infortuni), l’unico che, per ora, sembra essere scampato alla maledizione azteca che ha colpito Castel Volturno è Eljif Elmas. Cari lettori, è consentito qualsivoglia gesto apotropaico. Il macedone, arrivato in estate dal Lipsia con diritto di riscatto, ha praticamente svolto in ascetico e concentrato silenzio tutti i ruoli richiesti da Conte: centrocampista avanzato, ala, regista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: LIVE Copenaghen-Napoli, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Elmas titolare dietro Hojlund
Leggi anche: Regali di Natale, 24 gioielli da regalare o regalarsi: dalla collana di Kate Middleton al bracciale “saldato”, i modelli su cui puntare (a partire da 29 euro)
Contenuti e approfondimenti su Eljif Elmas.
Corsi, l'agente di Pandev: 'Elmas a Napoli può essere il nuovo Hamsik'Venti minuti contro la Cremonese per un primo assaggio di Napoli. Ancelotti ieri ha fatto debuttare Eljif Elmas, l'ultimo arrivato in casa azzurra. A raccontarci il centrocampista macedone classe '99 ... calciomercato.com
Calciomercato Napoli News/ Eljif Elmas è ufficiale, torna dopo un anno e mezzo (oggi 1 settembre 2025)Calciomercato Napoli news: Eljif Elmas è ufficiale, il macedone torna a giocare per gli azzurri dopo un anno e mezzo (oggi lunedì 1 settembre 2025) CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UFFICIALE IL RITORNO DI ... ilsussidiario.net