Eljif Elmas aka l’Highlander del Napoli | 35 partite totali di cui 24 da titolare e 11 da subentrato

Eljif Elmas, noto come l’Highlander del Napoli, ha disputato 35 partite in questa stagione, di cui 24 come titolare e 11 subentrando dalla panchina. In un periodo segnato da numerosi infortuni che hanno colpito i giocatori chiave della squadra di Conte, Elmas è rimasto finora in buona salute e presente in campo. La sua presenza si distingue in un contesto di assenze e problemi fisici per il club partenopeo.