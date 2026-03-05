Elisa ricorda la vittoria a Sanremo | Sono passati 25 anni Rimane la canzone più premiata nella storia del Festival

Dopo il Festival di Sanremo 2026, che si è concluso pochi giorni fa, Sal Da Vinci ha vinto con il brano “Per sempre sì”, molto apprezzato dal pubblico. Elisa, invece, ha ricordato la sua vittoria a Sanremo di 25 anni fa, sottolineando che la sua canzone rimane quella più premiata nella storia del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 è terminato ormai da qualche giorno e ha visto trionfare Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, brano già molto amato. Ma c'è un altro brano, che trionfò a Sanremo diversi anni fa, che ancora oggi rimane tra i più famosi del panorama musicale italiano. Si tratta di ‘Luce - Tramonti a Nord Est' di Elisa. Proprio la cantautrice, con un post pubblicato due giorni fa, ha ricordato l'emozione di quella vittoria. “Il 3 marzo del 2001, 25 anni fa, vincevo il Festival di Sanremo con la mia 'Luce (Tramonti a Nord Est)'!”, ha esordito Elisa. Che poi ha aggiunto: “Dopo due album in inglese, il brano ha... 🔗 Leggi su Today.it

Cazzullo distrugge Sal Da Vinci: “La canzone più brutta nella storia di Sanremo”, è bufera sui socialLa vittoria di Sal Da Vinci all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Per sempre sì avrebbe dovuto rappresentare il trionfo della canzone...

Sanremo 2026, Arisa propone Elisa alla direzione del Festival: Per me lei è la musica

“Nato con il titolo “Come Speak to Me”, l'ho poi tradotto e adattato insieme a Zucchero, diventando ‘Luce’” #Sanremo #Elisa x.com