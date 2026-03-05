Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino hanno annunciato la fine della loro relazione dopo quattordici mesi. La conduttrice e lo chef campano hanno deciso di separarsi, come riportato da una fonte vicina ai due. L'annuncio è stato reso pubblico attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze della separazione.

Cala il sipario sulla relazione tra la conduttrice Elisa Isoardi e il rinomato cuoco campano Ernesto Iaccarino dopo quattordici mesi. Cala il sipario sulla relazione tra la conduttrice Elisa Isoardi e il rinomato cuoco campano Ernesto Iaccarino dopo quattordici mesi La notizia della rottura tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è giunta come una doccia fredda per i sostenitori della coppia, che fino a poche settimane fa appariva solida e affiatata. Nonostante la consueta riservatezza della presentatrice di Bar Centrale, la conferma ufficiale della separazione è arrivata tramite i canali social dell’ormai ex compagno. Un epilogo inaspettato che mette fine a un legame durato poco più di un anno, vissuto lontano dai riflettori più invasivi ma caratterizzato da un profondo scambio umano e professionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si dicono addio: l’annuncio dello chef

È finita la storia d’amore tra Elisa Isoardi e lo chef Ernesto IaccarinoÈ stato lo chef stellato ad annunciare la separazione con un messaggio pubblicato sui social, ringraziando la conduttrice per il percorso condiviso.

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati: “L’amore è finito, siamo persone migliori”È giunta al capolinea, dopo poco più di un anno, la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino.

Approfondimenti e contenuti su Elisa Isoardi.

Temi più discussi: Finita la storia tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, lo chef: Grazie per questi 14 mesi insieme; Elisa Isoardi torna single, è già finita con Ernesto Iaccarino; Sui social lo chef Ernesto Iaccarino annuncia la fine dell'amore con Elisa Isoardi; Iaccarino-Isoardi, fine di una storia d’amore.

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, amore al capolinea: Grazie per questi 14 mesi insiemeL'amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è ufficialmente finito. I due si sono lasciati: ecco cosa è successo, le rivelazioni di Iaccarino. gazzetta.it

La rottura tra Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi annunciata su InstagramErnesto Iaccarino ha ufficializzato la fine della relazione con Elisa Isoardi via Instagram dopo 14 mesi insieme; lei non ha commentato ... notizie.it

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono detti addio - facebook.com facebook

Finita la storia tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, lo chef sui social: «Grazie per questi 14 mesi vissuti insieme» x.com