Elio Balacca, residente a Riccione, ha compiuto 100 anni e ha recentemente rinnovato la patente di guida. Nonostante l’età avanzata, mantiene un fisico in forma e una memoria ancora attiva, caratteristiche che sorprendono chi lo conosce. La sua vita si distingue per l’energia e la vitalità dimostrate, che gli consentono di affrontare con serenità le sfide quotidiane.

Cent’anni e non sentirli. Perché il riccionese Elio Balacca ha un fisico e una memoria da far invidia ancora a tanti. Classe 1926, ex imprenditore, nel festeggiare il suo centesimo compleanno Elio ha brindato anche al rinnovo della patente. D’altra parte, se non fosse l’anagrafe a tradirlo, in tanti non gli darebbero più di 80 anni. Proprio per la sua freschezza e dinamicità si è guadagnato il soprannome di "nonno sprint". E lunedì, oltre a brindare al secolo di vita insieme ai figli Andrea e Giovanna, ai nipoti Gabriele e Alberto e agli altri famigliari, a Balacca è stata consegnata anche la nuova polizza assicurativa dell’auto. L’ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elio Balacca, il nonno "sprint". Patente rinnovata a cent’anni

