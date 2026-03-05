Elezioni Provinciali Sannio Insieme | oltre 10mila voti ponderati ed eletto Pasquale Viscusi

Alle elezioni provinciali nel Sannio, il movimento civico Sannio Insieme ha ottenuto oltre 10.000 voti ponderati. Con questo risultato, Pasquale Viscusi è stato eletto. Il comunicato stampa del movimento definisce questa vittoria un risultato storico al debutto. Non sono state riportate altre informazioni sui candidati o sui dettagli delle procedure elettorali.

Il Movimento civico provinciale Sannio Insieme celebra con orgoglio uno straordinario risultato politico che segna una tappa fondamentale per il futuro del territorio sannita: oltre 10.000 voti ponderati al debutto e l’elezione del consigliere provinciale Pasquale Viscusi rappresentano un traguardo storico, frutto di visione, determinazione e lavoro di squadra. “Questo successo – dichiarano Lavorgna e Schettino – porta la firma di una guida autorevole e lungimirante come quella di Domenico Parisi, fondatore insieme a noi del Movimento Civico Sannio Insieme e commissario provinciale della Lega a Benevento. La sua determinazione, il suo coraggio e la sua capacità di visione hanno consentito di trasformare in poco tempo un percorso ambizioso in una realtà politica strutturata e presente in ogni Comune della provincia”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

