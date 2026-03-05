Elena Rybakina sposta la mano indesiderata di un uomo dopo aver vinto il torneo | cosa è successo

Durante la premiazione di un torneo di esibizione che si è svolto prima di Indian Wells, Elena Rybakina ha spostato la mano di un uomo che aveva cercato di toccarla senza consenso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati commentati i limiti tra spazio personale e atteggiamenti appropriati. La tennista ha reagito in modo deciso, intervenendo per allontanare l’indesiderata vicinanza.

